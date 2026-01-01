L'avenir de Neymar enfin fixé ?
La première bonne nouvelle de 2026 ?
Selon la presse brésilienne et l’AFP Neymar aurait prolongé son contrat d’une saison supplémentaire avec Santos , son club formateur dans lequel il était revenu le 30 janvier 2025. Alors que son contrat expirait le 31 décembre à minuit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec la Peixe jusqu’au 31 décembre 2026 selon la vidéo postée sur les réseaux sociaux du club paulista.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer