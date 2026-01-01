 Aller au contenu principal
L'avenir de Neymar enfin fixé ?
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 11:26

La première bonne nouvelle de 2026 ?

Selon la presse brésilienne et l’AFP Neymar aurait prolongé son contrat d’une saison supplémentaire avec Santos , son club formateur dans lequel il était revenu le 30 janvier 2025. Alors que son contrat expirait le 31 décembre à minuit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec la Peixe jusqu’au 31 décembre 2026 selon la vidéo postée sur les réseaux sociaux du club paulista.…

LB pour SOFOOT.com

