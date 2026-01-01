Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (2e : Algérie 1982)

Elle se classe deuxième parmi les plus grandes sélections africaines de l’histoire : l’Algérie 1982 n’est pas sortie de poules à la Coupe du monde, mais elle a laissé une empreinte immense. Victimes du match de la honte, les Fennecs menés par Ali Fargani et consorts ont cassé des barrières, posé un héritage et ont imposé leur génération comme un modèle.

Avant d’enquiquiner l’Allemagne de Rummenigge, l’Algérie, ou encore Numidie à cette époque, avait déjà une spécialité : faire tourner les empires en bourrique. Les Romains appelaient ça « Jugurtha » . Un roi berbère qui refusait l’affrontement frontal, préférant l’usure, l’évitement, l’intelligence tactique à la domination brute de Rome. Deux mille ans plus tard, sur une pelouse espagnole, la recette n’a pas tant changé. Elle s’appelle Lakhdar Belloumi, Rabah Madjer, Ali Fergani. Même combat, autre terrain.

En 1982, l’Algérie ne débarque pas à la Coupe du monde comme une curiosité exotique. Elle arrive avec un passé lourd, une indépendance encore fragile, vingt ans à peine, et une génération de joueurs née sous la colonisation française. Certains ont grandi au pays, d’autres en France, dans les cités et les bassins miniers, là où l’identité se construit souvent à coups de silences et de doubles appartenances. Tous jouent pour un État jeune, mais porteur d’une histoire ancienne, parfois douloureuse, toujours traversée par la question de l’unité.…

Propos recueillis par Mohamed Helti et Chérif Ghemmour.

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com