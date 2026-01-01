La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères

Et bonne année surtout.

Après le zéro pointé des Panthères lors de cette CAN 2025, le gouvernement gabonais a annoncé des mesures drastiques après l’élimination de la sélection qui a perdu l’ensemble de ses rencontres de poule. Selon la presse locale, le ministre par intérim des Sports a annoncé dans un communiqué lu en direct à la télévision gabonaise : « Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuélé Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ». …

LB pour SOFOOT.com