L'AUTRICHE ORDONNE LA FERMETURE DES MOSQUÉES RADICALES VIENNE (Reuters) - Les autorités autrichiennes ont ordonné la fermeture des mosquées radicales, rapporte vendredi l'agence de presse APA, quatre jours après l'attaque meurtrière de Vienne revendiquée par le groupe Etat islamique. Une conférence de presse des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration est prévue à 14h00 (13h00 GMT), ajoute APA. Un jeune homme de 20 ans, de nationalité autrichienne et nord-macédonienne, a tué quatre personnes lundi soir en plein coeur de la capitale autrichienne avant d'être abattu par la police. (François Murphy; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

