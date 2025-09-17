L'australopithèque Lucy, exposée pour la première fois au public à Prague

Reconstitution artistique de l'australopithèque Lucy, exposée au musée national de Prague, le 4 février 2025 en République tchèque ( AFP / Michal Cizek )

Précieusement emballés, ils ont atterri mi-août à Prague : les ossements de la plus célèbre australopithèque Lucy, découverts il y a un demi-siècle en Ethiopie, sont exposés au musée national de Prague à partir de lundi 25 août.

Ces 52 fragments dentaires, de crâne, de bassin et de fémur, vieux de 3,18 millions d'années, avait voyagé aux États-Unis, entre 2007 et 2013, a déclaré le directeur de l'institution, Michal Lukes, à leur arrivée sur le sol tchèque.

Auparavant, "Lucy et moi avons visité Paris en 1975 pour montrer ma découverte à Maurice Taieb et Yves Coppens et donner une conférence de presse" mais elle "n'a jamais été présentée au public", a précisé à l'AFP mercredi 17 septembre le paléoanthropologue américain Donald Johanson, son découvreur.

Les pièces présentées à Prague figurent parmi "les plus précieuses et les plus anciennes au monde", souligne Michal Lukes, saluant ce rare prêt d'une durée de 60 jours du musée national d'Éthiopie.

Les visiteurs pourront aussi découvrir le squelette quasi complet de Selam, jeune australopithèque morte à deux ans et sept mois, qui aurait vécu 100.000 années avant Lucy. Découvert en 2000, il n'avait jamais quitté l’Éthiopie.

Une exposition "historique" donc, selon Addis Abeba, offrant "une occasion unique de voir de près ces fossiles humains".

- Chanson des Beatles -

C'est le 24 novembre 1974, dans la région de l'Afar nichée dans le nord-est du pays, que les ossements de Lucy ont été mis au jour, permettant de composer environ 40% du squelette.

Donald Johanson était présent à l'ouverture de l'exposition, aux côtés du Premier ministre tchèque Petr Fiala et de la ministre éthiopienne du Tourisme Selamawit Kassa.

"Les deux squelettes figurent parmi les expositions du patrimoine mondial... ils sont exposés dans un pays européen pour la première fois de l'histoire," a déclaré Petr Fiala lors de l'ouverture solennelle avec un orchestre de cuivres militaire.

Des ossements de l'australopithèque Lucy au musée national d'Ethiopie, le 19 novembre 2024 à Addis Abeba ( AFP / Amanuel Sileshi )

Selamawit Kassa a déclaré que l'exposition était unique en ce que Lucy et Selam sont exposées ensemble pour la première fois, "en dehors de l'Éthiopie bien sûr". "L'Éthiopie est inégalée pour son registre fossile continu des ancêtres humains s'étendant sur six millions d'années, avec 14 spécimens d'ancêtres humains allant de l'Australopithèque à Homo sapiens découverts en Éthiopie", a-t-elle ajouté.

Donald Johanson a salué l'Afrique comme le lieu où "nous nous sommes d'abord séparés des grands singes africains, c'est là que nous nous sommes d'abord tenus debout, c'est là que nos cerveaux ont d'abord grandi, où nous avons commencé à créer de l'art et des outils en pierre spécialisés, et où nous, ce que nous appelons Homo sapiens, avons évolué".

"Nous partageons tous une ascendance commune, nous sommes unis par notre passé. Et je pense que c'est un rappel extrêmement important pour l'humanité aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Des ossements de l'australopithèque Lucy au musée national d'Ethiopie, le 19 novembre 2024 à Addis Abeba ( AFP / Amanuel Sileshi )

D'abord appelé A.L-288-1, cet hominidé bipède a été baptisé ainsi en référence à la chanson des Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", écoutée par les paléontologues pendant les fouilles.

- Tante de l'humanité -

Morte possiblement entre 11 et 13 ans (ce qui est considéré comme un âge adulte pour cette espèce), mesurant moins d'1,10 m de haut et pesant autour de 29 kg, Lucy est habituellement conservée dans une pièce non ouverte au public au cœur de la capitale éthiopienne.

Tout comme Selam, le plus vieil enfant du monde, Lucy est "une ambassadrice de l’Éthiopie, berceau de l'humanité", s'enthousiasme-t-il.

Reconstitution artistique des ancêtres humains exposée au musée national de Prague, le 4 février 2025 en République tchèque ( AFP / Michal Cizek )

Longtemps décrite comme la grand-mère de l'humanité, elle est aujourd'hui plutôt considérée comme une tante ou une cousine - sa filiation directe avec l'Homme étant contestée.

Selon une étude publiée en 2016 dans la revue Nature, elle passait au moins un tiers de son temps dans les arbres où elle dormait pour échapper aux prédateurs, ce qui lui aurait été fatal puisque qu'elle est "probablement" morte après une chute.

De nombreuses trouvailles ont depuis rebattu les cartes, en Ethiopie, en Afrique du Sud, au Kenya mais aussi au Tchad.

Toumaï, considéré par certains paléontologues comme le premier représentant de la lignée humaine du haut de ses 7 millions d'années, ou encore Ardi, âgé de 4,5 millions d'années, ont rejoint Lucy au panthéon préhistorique.