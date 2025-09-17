Pour la troisième année consécutive, des proliférations d'algues bleu-vert toxiques, qui ressemblent à de la soupe aux pois et sentent les œufs pourris, ont recouvert une grande partie du Lough Neagh, le plus grand lac du Royaume-Uni et d'Irlande.
Le plus grand lac du Royaume-Uni suffoque à cause des algues toxiques
