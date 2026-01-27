L'Australie subit une vague de forte chaleur, des évacuations à cause de feux de forêt

par Renju Jose et Christine Chen

Une importante vague de chaleur frappant le sud-est de l'Australie a attisé les feux de forêt, contraint des centaines d'habitants de communes rurales à évacuer et entraîné des records de température, Melbourne enregistrant mardi sa plus chaude journée depuis près de 17 ans.

Les températures ont dépassé les 45°C dans certaines parties de Melbourne, la capitale de l'État de Victoria, le deuxième le plus peuplé d'Australie.

Dans des communes de la région de Mallee, dans le nord-ouest de l'État, les températures ont atteint 48,9°C, battant ainsi le record de l'État, selon les données préliminaires du Bureau australien de météorologie.

Cette vague de chaleur, la pire depuis les feux de forêt du "samedi noir" de 2009 lorsque 173 personnes avaient perdu la vie dans l'État de Victoria, a fait passer le risque d'incendie à un niveau extrême dans certaines parties de l'État.

De nombreuses localités se remettent encore des grands feux de forêt du début du mois, également déclenchés par une vague de forte chaleur.

Chris Hardman, responsable de la gestion des incendies de forêt dans l'État de Victoria, a déclaré que six grands incendies étaient en cours, dont trois hors de contrôle.

Un incendie évoluant rapidement dans la région d'Otways est jugé le plus préoccupant, a-t-il indiqué. Le feu a brûlé environ 10.000 hectares et détruit au moins trois propriétés.

Des vents forts atteignant 70 km/h, prévus dans la soirée de mardi, pourraient propager le feu et menacer les habitations, a prévenu Chris Hardman.

"Ce feu va se propager, il va développer un panache, il va gagner en puissance et nous allons assister à un comportement erratique et extrême du feu", a-t-il déclaré.

Les services d'urgence ont fait du porte-à-porte dans environ 1.100 foyers et envoyé des SMS à quelque 10.000 téléphones pour demander aux habitants de quitter la région.

Des interdictions totales de feu ont été déclarées dans tout l'État de Victoria, les autorités s'efforçant de réduire le risque de nouveaux incendies.

A Melbourne, où se déroule l'Open d'Australie, les organisateurs du tournoi de tennis ont déclaré que les matchs sur les courts extérieurs et les fermetures de toits suivraient les protocoles en cas de chaleur extrême. Les matchs en fauteuil roulant ont été reportés à mercredi.

