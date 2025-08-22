information fournie par Boursorama avec AFP • 22/08/2025 à 11:12

L'Australie ordonne un audit externe de Binance pour des défaillances réglementaires

L'agence australienne de renseignement financier a ordonné un audit externe de la filiale locale de Binance, après avoir identifié de "graves préoccupations" concernant les contrôles établis par la plateforme d'échanges de cryptomonnaie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a ordonné à la plateforme "de nommer un auditeur externe après avoir identifié de graves préoccupations concernant les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".

L'AUSTRAC a également fait part, dans un communiqué, de ses inquiétudes concernant le taux de rotation élevé du personnel de l'entreprise, le manque de ressources locales et de supervision de la part de la direction.

Le directeur général de l'autorité, Brendan Thomas, a précisé que si les entreprises peuvent disposer de mesures de protection applicables à plusieurs juridictions, leurs systèmes doivent néanmoins refléter les exigences réglementaires locales.

"Il s'agit d'une entreprise mondiale opérant au-delà des frontières, dans un environnement à haut risque. Nous attendons d'elle des mesures rigoureuses d'identification des clients, de +due diligence+ et une surveillance efficace des transactions", a-t-il ajouté.

Binance dispose de 28 jours pour désigner des auditeurs externes.

Le directeur général de Binance pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, Matt Poblocki, a déclaré que la société avait "collaboré de manière ouverte et transparente avec l'AUSTRAC au cours des derniers mois".

"Nous restons déterminés à maintenir les meilleures normes de conformité et continuerons à améliorer nos capacités", a-t-il ajouté.

Binance, plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies en termes de volume, a été fondée en 2017.

Son ex-patron Changpeng Zhao a plaidé coupable fin 2023 aux Etats-Unis d'infraction à la législation sur le blanchiment d'argent.

La peine de "CZ", son surnom, a été fixée, en avril 2024, à quatre mois de prison. Il a été remis en liberté fin septembre.

Ecarté de toute fonctions opérationnelles, Changpeng Zhao reste actionnaire majoritaire de Binance.

Fin mai, le gendarme américain des marchés financiers, la SEC, a annoncé l'abandon des poursuites civiles contre Binance et son fondateur.