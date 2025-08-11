L'Australie exprime son intention de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre

L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre afin d'ajouter à l'élan vers une solution à deux Etats, a déclaré lundi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

S'exprimant devant les journalistes à l'issue d'un conseil des ministres, Anthony Albanese a précisé que cette décision dépendrait d'engagements pris par l'Autorité palestinienne, notamment la garantie que le Hamas ne sera aucunement impliqué dans ce futur Etat palestinien.

"Une solution à deux Etats est le meilleur espoir pour l'humanité de rompre le cycle de violence au Proche-Orient et de mettre fin au conflit, à la souffrance et à la famine à Gaza", a déclaré le dirigeant australien.

(Christine Chen; version française Jean Terzian)