 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Australie exprime son intention de reconnaître l'Etat de Palestine en septembre
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 05:39

L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre afin d'ajouter à l'élan vers une solution à deux Etats, a déclaré lundi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

S'exprimant devant les journalistes à l'issue d'un conseil des ministres, Anthony Albanese a précisé que cette décision dépendrait d'engagements pris par l'Autorité palestinienne, notamment la garantie que le Hamas ne sera aucunement impliqué dans ce futur Etat palestinien.

"Une solution à deux Etats est le meilleur espoir pour l'humanité de rompre le cycle de violence au Proche-Orient et de mettre fin au conflit, à la souffrance et à la famine à Gaza", a déclaré le dirigeant australien.

(Christine Chen; version française Jean Terzian)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Anthony Albanese le 11 août 2025 lors de l'annonce de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine ( AFP / Hilary Wardhaugh )
    L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine
    information fournie par AFP 11.08.2025 06:31 

    L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese lundi, emboîtant le pas à d'autres pays tels que la France et le Canada. "La paix ne peut être que temporaire" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Anthony Albanese le 11 août 2025 lors de l'annonce de son intention de reconnaître l'Etat de Palestine ( AFP / Hilary Wardhaugh )
    L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine
    information fournie par AFP 11.08.2025 05:45 

    L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese lundi. "La paix ne peut être que temporaire" tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas de ... Lire la suite

  • "Le fardeau du Penseur", une œuvre éphémère et évolutive, est installée devant le siège genevois des Nations unies pendant la durée des négociations sur la pollution plastique, par l'artiste et militant canadien Benjamin Von Wong, le 4 août 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Plus que quatre jours pour boucler un traité mondial contre la pollution plastique
    information fournie par AFP 11.08.2025 03:55 

    Les Etats du monde entier vont-ils s'entendre sur le fait que si le plastique a favorisé la vie moderne, il menace aussi son existence à terme? Les délégués de 184 pays doivent dépasser leurs divergences pour rendre jeudi la copie du premier traité mondial contre ... Lire la suite

  • Le siègede la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, le 11 ai 2022 à Doha ( AFP / KARIM JAAFAR )
    Cinq choses à savoir sur la chaîne qatarie Al Jazeera
    information fournie par AFP 11.08.2025 03:48 

    Voici cinq choses à savoir sur la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, qui a annoncé dimanche que cinq de ses journalistes avaient été tués par une frappe israélienne. L'armée israélienne a reconnu avoir visé le correspondant Anas al-Sharif, reporter de 28 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank