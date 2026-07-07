L'Australie et les Îles Salomon vont renforcer leurs liens face aux inquiétudes liées à la Chine

par Renju Jose

L'Australie et les Îles Salomon ont annoncé mardi qu'elles renforçaient leurs relations bilatérales, au lendemain d'un tir d'essai effectué par la Chine d'un missile balistique intercontinental dans le Pacifique, une initiative qui pourrait intensifier la rivalité stratégique dans la région, selon des analystes.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese est arrivé mardi à Honiara, la capitale des Îles Salomon, où il a été accueilli par le Premier ministre nouvellement élu Matthew Wale. Il a déclaré que les deux pays avaient convenu de poursuivre les négociations en vue d'un nouveau traité global.

"L'Australie et les Îles Salomon renforcent leur partenariat", a ajouté Anthony Albanese dans un message publié sur X depuis Honiara, dans le cadre d'une tournée dans le Pacifique.

"Car la sécurité de l’Australie commence dans le Pacifique, et nous serons toujours présents pour nos voisins", a-t-il poursuivi.

Ces déclarations interviennent après que l'armée chinoise a procédé lundi à un tir d’essai d’un missile balistique intercontinental depuis un sous-marin à propulsion nucléaire dans le Pacifique.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lundi lors d’un point presse que Pékin espérait que les pays "n’interpréteraient pas cette affaire de manière excessive".

"La Chine démontre ainsi une portée bien plus étendue en matière de déploiement d’armes nucléaires, ce qui, en fin de compte, est profondément déstabilisant", a déclaré mardi le ministre australien de la Défense, Richard Marles, à ABC.

Les analystes considèrent que les Îles Salomon sont, parmi les nations du Pacifique, celles qui entretiennent les liens les plus étroits avec Pékin depuis la signature d’un pacte de sécurité avec la Chine en 2022.

Cet accord a suscité l’inquiétude des États-Unis et a entraîne une intensification des efforts diplomatiques de l’Australie dans la région.

Lors d'une visite officielle en Australie le mois dernier, le nouveau Premier ministre des Îles Salomon, qui a pris ses fonctions en mai, a déclaré qu’il négocierait un traité global avec l’Australie et réexaminerait l’accord de sécurité conclu avec la Chine.

"Nous avons beaucoup de choses à discuter, et nous nous réjouissons donc à l’idée d’avoir des échanges fructueux à l’avenir", a déclaré Matthew Wale lors de sa rencontre avec Anthony Albanese.

(Rédigé par Renju Jose à Sydney ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)