information fournie par So Foot • 05/01/2025 à 10:57

L'attaquant uruguayen Mathías Acuña retrouvé mort dans un hôtel

Le football uruguayen est en deuil.

Ce samedi, Mushuc Runa, un club équatorien de première division, a annoncé le décès de son attaquant, Mathías Acuña, âgé de 32 ans seulement. Le joueur a été retrouvé sans vie dans une chambre d’un hôtel à Ambato, ville où est basé son club. Auprès d’un média local, le président de l’équipe, Luis Chango, a évoqué un suicide. La fédération uruguayenne n’a pas tardé à réagir non plus : « C’est avec une profonde tristesse que nous déplorons le décès du footballeur uruguayen Mathías Acuña. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et à ses amis. » …

AL pour SOFOOT.com