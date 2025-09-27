 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Atlético fait sombrer le Real Madrid
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 18:22

Malgré un but de Kylian Mbappé et l'avantage au score dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Real Madrid a sombré sur la pelouse de l'Atlético de Madrid pour le compte de la septième journée de Liga. Défaits pour la première fois de la saison, les hommes de Xabi Alonso pourraient voir Barcelone prendre la tête du classement.

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

Buts : Le Normand (14 e ), Sorloth (45 e +2), Alvarez (52 e SP, et 64 e ) et Griezmann (90 e +4) pour l’Atlético de Madrid // Mbappé (25 e ) et Güler (37 e ) pour le Real Madrid

Et non, l’Atlético de Madrid n’est pas mort ! Sevré de titres ces dernières années et auteur d’une entame de saison décevante, le club entraîné par Diego Simeone a faite taire ses détracteurs ce samedi en dominant le Real Madrid à domicile à l’occasion de la septième journée de Liga dans un duel très ouvert. Une vraie prouesse, étant donné que les visiteurs étaient jusque-là invaincus. Mais l’arrière-garde des Merengues ont montré tellement de manques qu’il était quasiment obligatoire que les locaux en profitent, Alexander Sorloth (une réalisation) et Julian Alvarez (deux pions, qui fait suite à son récent triplé) se faisant un malin plaisir à maltraiter l’adversaire qui en a pris cinq dans la musette. Et pourtant, l’équipe de Xabi Alonso a un temps mené en comptant sur Kylian Mbappé (un tremblement de filet) ou Arda Güler (combiné assist goal ). Malheureusement pour elle, sa place en tête du classement est désormais menacée par Barcelone tandis que les Colchoneros montent provisoirement au quatrième rang.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

