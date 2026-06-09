L'Atlético de Madrid se paye la tête du Real Madrid
L’Atlético de Madrid se régale. Quelques semaines après s’être moqué du FC Barcelone à la suite des rumeurs de départ de Julian Alvarez en Catalogne, les Colchoneros ont remis ça mardi soir… avec le rival madrilène. Sur X, l’Atlético a cité le communiqué du Real Madrid, qui annonçait sa tentative échouée de recruter l’Argentin pour 150 millions d’euros, avec plusieurs émojis morts de rire pour se moquer des Merengues.
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LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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