L'Atlético de Madrid change de proprio
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 15:55

Des gros sous pour des gros projets.

C’était dans les papiers depuis de longues semaines, c’est désormais officiel. L’Atlético de Madrid a annoncé que le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital devenait l’actionnaire majoritaire du club : « L’Atlético de Madrid et ses principaux actionnaires – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group et les fonds gérés par Ares Management – ont conclu un accord pour qu’Apollo Sports Capital, la société mondiale d’investissement dans le sport d’Apollo, devienne l’actionnaire majoritaire de notre club » , a annoncé le club espagnol dans un communiqué.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
