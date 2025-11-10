L'Atlético de Madrid change de proprio
Des gros sous pour des gros projets.
C’était dans les papiers depuis de longues semaines, c’est désormais officiel. L’Atlético de Madrid a annoncé que le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital devenait l’actionnaire majoritaire du club : « L’Atlético de Madrid et ses principaux actionnaires – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group et les fonds gérés par Ares Management – ont conclu un accord pour qu’Apollo Sports Capital, la société mondiale d’investissement dans le sport d’Apollo, devienne l’actionnaire majoritaire de notre club » , a annoncé le club espagnol dans un communiqué.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer