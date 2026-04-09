L'assureur Matmut porté par l'acquisition de Korege (assurance vie)

information fournie par Boursorama avec AFP • 09/04/2026 à 14:09

Nicolas Gomart à Paris, le 18 janvier 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'assureur mutualiste Matmut a annoncé jeudi un bond de son bénéfice net de 56,3% en 2025, à 163,2 millions d'euros, tiré par notamment par l'acquisition d'HSBC Assurances Vie (France), rebaptisé Korege.

Le bénéfice net du groupe est en hausse de 42% à périmètre constant.

"En 2025, le groupe Matmut a véritablement changé de dimension avec bien évidemment l'acquisition de Korege, mais également aussi par son développement propre", a indiqué lors d'une conférence de presse Nicolas Gomart, vice-président et directeur général du groupe Matmut.

L'acquisition des activités d'assurance vie de HSBC en France s'est conclu fin 2024 pour un montant de 925 millions d'euros. L'activité a été intégrée au 1er novembre 2025 dans le groupe Matmut.

Avec l'acquisition de Korege, "notre ambition de diversification se trouve largement réalisée avec une répartition plus équilibrée de nos métiers", souligne le groupe dans un communiqué.

L'assurance de biens et responsabilité, qui représentait 69% des primes encaissées en 2024, voit son poids diminuer à 47%, en faveur de l'épargne et prévoyance qui représente désormais 36% des primes encaissées (contre 6% précédemment). La santé représente 17% des primes, contre 25% précédemment.

Le groupe Matmut compte désormais plus de 5 millions de sociétaires/clients (+9,3% par rapport à 2024) et gère plus de 8,9 millions de contrats (+6,3%) dont 390.000 contrats Korege.

Le chiffre d'affaires de la Matmut, à 3,7 milliards d'euros, connaît également une forte hausse de 16,2% sur un an, et 9,7% hors acquisition.

Côté épargne, l'acquisition de Korege a permis la multiplication par près de 5 du montant des actifs sous gestion à 28,5 milliards d'euros en 2025 contre 6,1 en 2024.

L'assurance dommages, son activité historique principalement composée de contrats multirisques habitation et automobile, enregistre une hausse de 4,8% des primes acquises à 2,3 milliards d'euros. Le nombre total de sociétaires atteint 3,5 millions (+0,8%).

L'année 2025 a connu une sinistralité climatique forte, dont le coût pour la Matmut a représenté 147 millions d'euros.

L'assurance santé enregistre elle une progression de 9,2% en termes de primes acquises, à 864 millions d'euros.