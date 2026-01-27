L’assurance vie retrouve des niveaux historiques en 2025

Près de 20 millions de Français détiennent un contrat d’assurance vie, pour un total de 57 millions de contrats selon France Assureurs. ( AFP / FRED TANNEAU )

L'an passé, ces contrats d’épargne ont collecté 50,6 milliards d’euros en France.

Les dépôts (ou cotisations) du mois de décembre, en forte hausse de 17% sur un an, à 16 milliards d'euros "sont en droite ligne de ce qu'on observe depuis plus d'un an", a constaté Paul Esmein, directeur général de France Assureurs lors d'une conférence de presse.

En 2025, les cotisations s'élèvent à 192,1 milliards d'euros, contre 174,9 milliards en 2024 . Cette évolution concerne à la fois les supports en unités de compte (UC, +13%) et ceux en euros, au capital garanti (+8%).

Le versement des prestations aux bénéficiaires s'est lui inscrit en léger recul de 3% par rapport à 2024, à 141,4 milliards d'euros, soit 5 milliards d'euros de moins que l'an dernier.

Au total, en montant net, l'assurance vie a engrangé 50,6 milliards d'euros, un niveau plus vu depuis 2010, et supérieur de 22,1 milliards d'euros à celui de 2024 .

Cette collecte nette positive concerne à la fois les contrats en UC (42,5 milliards d'euros) et ceux en euros (8,1 milliards d'euros), après cinq années consécutives de décollecte (à savoir des retraits supérieurs aux cotisations) des fonds en euros.

Cela porte l'encours de l'assurance vie à 2.107 milliards d'euros fin 2025, en hausse de 6,1% sur un an .

20 millions de Français possèdent 57 millions de contrats d’assurance vie

Les versements sur les Plans épargne retraite (PER) ont connu une hausse de 16% en 2025, à 20,2 milliards d'euros . En ôtant les versements de prestation, la collecte nette atteint 11 milliards d'euros.

Par ailleurs, on comptabilisait fin 2025 7,9 millions de PER assurantiels, soit une hausse de 1 million par rapport à 2024.

Alors que le taux du livret A va baisser à 1,5% au 1er février, les contrats d'assurance vont être un peu plus rémunérateurs pour les épargnants que l'année précédent e, avec l'annonce au fil du mois de janvier de premiers taux de rendement stables ou en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Le taux moyen servi des fonds euros est bien orienté cette année et devrait se situer hors prélèvements fiscaux et sociaux autour de 2,65%, selon les estimations du cabinet spécialisé Facts & Figures.

En France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d'assurance vie , dont l'encours médian est de 35.000 euros, selon les chiffres de France Assureurs.