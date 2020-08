Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Assemblée nationale adopte le projet de loi bioéthique Reuters • 01/08/2020 à 11:44









L'ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE PARIS (Reuters) - Les députés ont adopté dans la nuit de vendredi à samedi le projet de loi bioéthique, dont la mesure phare est l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Le projet, examiné depuis lundi, a été voté en deuxième lecture avec 60 voix pour, 37 voix contre, et quatre abstentions. Seuls 101 députés sur 577 ont pris part au scrutin. "Je salue l'engagement des parlementaires, des membres du gouvernement et du Comité consultatif national d'éthique. Ils ont permis l'adoption d'un texte d'équilibre dans un débat apaisé", s'est félicité le président de la République Emmanuel Macron dans un tweet. Le texte, qui a fait l'objet de vifs débats, doit maintenant être examiné par le Sénat, sans doute pas avant le début d'année prochaine. (Gilles Guillaume)

