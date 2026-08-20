L'assèchement des cours d'eau pèse sur l'économie allemande selon la Bundesbank

Niveaux d'eau bas sur le Rhin

L'assèchement des ‌cours d'eau en Allemagne perturbe le transport de marchandises dans ​la plus grande économie d'Europe et freine une reprise déjà timide, a déclaré jeudi la Banque fédérale d'Allemagne (Bundesbank).

Des mois ​de sécheresse ont réduit le niveau du Rhin et d’autres cours d’eau ​allemands au point d'empêcher les ⁠navires de naviguer à pleine charge, ce qui accroît ‌les coûts et ralentit le transport de marchandises.

La Bundesbank estime que cette situation devrait freiner ​la reprise de ‌l’économie allemande, qui ne devrait croître que ⁠faiblement ce trimestre.

"Le nombre limité de voies navigables praticables et la forte hausse des coûts de transport risquent de ⁠peser fortement sur ‌la production industrielle et la croissance des ⁠exportations", écrit-elle dans son rapport mensuel. "Les faibles niveaux d’eau affectent ‌ainsi sensiblement l’activité économique au troisième trimestre."

La Banque ⁠fédérale d'Allemagne souligne également que le faible ⁠taux d’utilisation des ‌capacités de production dans l’industrie allemande et la récente hausse ​des taux d’intérêt de ‌la Banque centrale européenne continuent d'entraver l'investissement des entreprises.

L'inflation, qui est ressortie à ​2,8% en juillet, pourrait encore accélérer temporairement, même si les perspectives restent tributaires de la guerre ⁠au Moyen-Orient, ajoute la Bundesbank.

Elle estime toutefois que rien n'indique à ce stade que le conflit entraînera des effets de second tour sur l'inflation via une hausse des salaires.

(Rédigé par Francesco Canepa, Version française par Aleksandra Kret, édité ​par Jean-Stéphane Brosse)