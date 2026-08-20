L'assèchement des cours d'eau pèse sur l'économie allemande - Bundesbank

L'assèchement des cours d'eau en Allemagne perturbe le transport de marchandises dans la plus grande économie d'Europe et freine une reprise déjà timide, a déclaré jeudi la Banque fédérale d'Allemagne (Bundesbank).

Des mois de sécheresse ont réduit le niveau du Rhin et d’autres cours d’eau allemands au point d'empêcher les navires de naviguer à pleine charge, ce qui accroît les coûts et ralentit le transport de marchandises.

La Bundesbank estime que cette situation devrait freiner la reprise de l’économie allemande, qui ne devrait croître que faiblement ce trimestre.

"Le nombre limité de voies navigables praticables et la forte hausse des coûts de transport risquent de peser fortement sur la production industrielle et la croissance des exportations", écrit-elle dans son rapport mensuel. "Les faibles niveaux d’eau affectent ainsi sensiblement l’activité économique au troisième trimestre."

La Banque fédérale d'Allemagne souligne également que le faible taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie allemande et la récente hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne continuent d'entraver l'investissement des entreprises.

L'inflation, qui est ressortie à 2,8% en juillet, pourrait encore accélérer temporairement, même si les perspectives restent tributaires de la guerre au Moyen-Orient, ajoute la Bundesbank.

Elle estime toutefois que rien n'indique à ce stade que le conflit entraînera des effets de second tour sur l'inflation via une hausse des salaires.

(Rédigé par Francesco Canepa, Version française par Aleksandra Kret, édité par Jean-Stéphane Brosse)