L'artisanat bat des records en France

Alors que la création d’entreprises, toutes catégories confondues, ralentit fortement en France, l'artisanat tire son épingle du jeu, avec une hausse de 7% des créations d'entreprises dans ce secteur en 2022, selon le dernier baromètre ISM-MAAF.

( AFP / FRED TANNEAU )

L'artisanat a été "le champion" de l'entrepreneuriat en 2022, selon une étude de l’Institut supérieur des métiers (ISM) et de la MAAF publiée mercredi 13 décembre. En effet, malgré un contexte économique délicat, une entreprise sur quatre ayant ouvert l'an dernier en France était artisanale et le nombre de créations d'entreprises artisanales a pour la première fois dépassé 250.000. Soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier.

Ce baromètre publié quatre fois par an est réalisé par l'ISM, avec le soutien de l'assureur MAAF, à partir de fichiers de données nationaux.

C'est un "record historique", soulignent les auteurs de l'étude. "C’est 643 entreprises créées chaque jour, soit 1 toutes les 2 minutes, détaille dans les colonnes du Parisien Joël Fourny, président du réseau France des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Les reconversions étaient déjà importantes mais la pandémie a eu un effet accélérateur."

Des chiffres d'autant plus notables que la création d’entreprises, toutes catégories confondues, ralentit fortement en France (en hausse de + 2 % en 2022, contre 17 % l’année précédente, selon l'Insee).

Comment expliquer un tel dynamisme ? "Le développement de l'apprentissage depuis 2018 a contribué à redonner ses lettres de noblesse à l’artisanat, estime auprès du Parisien l'entourage de la ministre déléguée en charge des PME Olivia Grégoire. Cela participe à la revitalisation des territoires."

Interrogé par le quotidien parisien, Thierry Millon, directeur des études du groupe Altares, estime lui que la création du statut de microentrepreneur en 2009 a permis d’offrir un tremplin aux primo-entrepreneurs "pour se lancer dans l’aventure sans prendre trop de risques, notamment financiers".

Disparités régionales

Si l'artisanat se porte bien en France, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. L'Île-de-France, qui avait terminé 2021 avec une baisse de 4% des créations d'entreprises artisanales, est repartie en nette hausse en 2022 (+13%), en particulier grâce à la reprise des immatriculations de taxis et VTC.

En revanche, plus d'une vingtaine de départements affichent un recul des créations, particulièrement en Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes ou Occitanie, avec un record de baisse de 15% dans le département de la Lozère.

Les installations dans l'artisanat sont toutefois plus fréquentes en zone rurale , avec une entreprise créée sur trois relevant de ce domaine, qu'à Paris (une installation sur sept).

10 secteurs particulièrement porteurs

Alors que l'artisanat comprend plus de 300 activités, la moitié des nouvelles entreprises est concentrée sur dix secteurs , qui relèvent du bâtiment (93.620 créations en 2022) et des services (109.760 créations), observe l'étude.

Le nettoyage de bâtiments (+26%, 32.490 créations) est le premier secteur d'installation dans la quasi-totalité des départements métropolitains, à l'exception de l'Ile-de-France, où les taxis/VTC l'emportent.

Il est suivi des soins de beauté, où 15.820 nouvelles entreprises artisanales ont été créées (+19%) et de la maçonnerie générale (14.330 créations mais +1% seulement).

Parmi les secteurs qui enregistrent les plus fortes hausses de créations, mais avec beaucoup moins d'entreprises, on observe la conserverie de viande (+160% pour 713 créations), suivie de la réparation de drones (+88% avec 113 installations) et l'ennoblissement textile (+50% pour 396 créations).

Les micro-entreprises représentent 65% des installations, avec +10% d'ouvertures en 2022, contre +4% pour l'entrepreneuriat artisanal "classique". Le choix pour la formule de la micro-entreprise se fait souvent à domicile en parallèle avec une autre fonction salariée.

Les revenus moyens dégagés annuellement par ces micro-entrepreneurs sont en effet modestes, 6.810 euros, contre 26.035 euros pour les autres entreprises artisanales : ces projets en micro-entreprises sont donc souvent "moins viables et moins pérennes", observe Catherine Elie, directrice des études de l'Institut supérieur des Métiers (ISM).