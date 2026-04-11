L'armée ukrainienne accuse la Russie de 469 violations du cessez-le-feu de Pâques

- L'armée ukrainienne a déclaré samedi avoir recensé 469 violations par la Russie du cessez-le-feu de 32 heures conclu à l'occasion de la Pâques orthodoxe, qui est entré en vigueur à 13h00 GMT.

"A 16h00 (heure de Kyiv), 469 violations du régime de cessez-le-feu ont été enregistrées", a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne sur les réseaux sociaux, recensant 22 assauts ennemis, 153 incidents liés à des frappes aériennes ainsi que des frappes de drones.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; Zhifan Liu pour la version française)