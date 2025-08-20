L'armée malienne annonce la mort de 149 soldats dans des attaques coordonnées du JNIM

L'armée malienne a déclaré mercredi que plus de 149 soldats avaient été tués en l'espace de 24 heures dans des attaques coordonnées menées par le groupe armé salafiste JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), affilié à Al Qaïda.

(Rédigé par Anait Miridzhanian et Ayen Deng Bior; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)