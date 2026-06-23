L'armée israélienne tue deux personnes au Liban malgré la trêve

Deux personnes ont été tuées mardi dans le sud du Liban par des tirs israéliens, ont rapporté la Défense civile et la presse libanaises alors qu'un cessez-le-feu a été conclu entre le Hezbollah et les autorités israéliennes et que des discussions entre Libanais et Israéliens doivent se tenir à Washington.

Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur un groupe de personnes près d'un bulldozer qui dégageait un axe de circulation dans le quartier d'al Deïr, à Nabatiyé el-Faouqa, dans le sud du Liban, a rapporté l'agence d'Etat NNA.

L'armée israélienne a fait savoir qu'elle vérifiait ces informations.

Téhéran, qui négocie actuellement en Suisse un plan de paix avec Washington, insiste pour que la question libanaise soit incluse dans le texte, mais Israël refuse de quitter le sud du Liban, disant craindre que le Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran, tire à nouveau sur des positions israéliennes.

Depuis que le Hezbollah a ouvert le feu sur Israël en soutien à l'Iran le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait plus de 4.100 morts, dont 773 femmes, enfants et personnels de santé, selon le ministère libanais de la Santé. Ce bilan ne précise pas combien de combattants figurent parmi les victimes.

Les frappes israéliennes ont contraint environ 1,2 million de personnes à quitter leur domicile au Liban, selon les autorités libanaises.

(Maya Gebeily et Jana Choukeir; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)