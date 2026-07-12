L'armée israélienne fait au moins cinq morts, dont une fillette, dans la bande de Gaza

(Précisions)

Au moins six personnes, dont une fillette de neuf ans, ont été tuées dimanche dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza, ont fait savoir des responsables de santé palestiniens, tandis que des médiateurs poursuivaient des discussions visant à préserver le cessez-le-feu négocié par les États-Unis.

Selon des médecins, des tirs israéliens visant un campement de tentes à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de Gaza, ont tué Tala Abu Matar, âgée de neuf ans. L'armée israélienne a déclaré ne pas avoir connaissance de cet incident.

Une frappe aérienne contre une fonderie dans le quartier de Sabra, à Gaza-ville, a fait quatre morts. Des témoins ont rapporté que le site avait été touché par trois missiles israéliens. L'armée israélienne a affirmé à Reuters avoir visé des infrastructures "terroristes", sans fournir davantage de détails.

Par ailleurs, l'armée a affirmé que ses forces avaient tué depuis jeudi au moins deux combattants du Hamas dans le nord de Gaza, qui planifiaient des attaques contre ses troupes.

Plus tard dimanche, une frappe israélienne sur un campement de tentes dans la zone d'Al-Maouassi, à Khan Younès, dans le sud, a tué au moins une personne et fait plusieurs blessés, dont des enfants, ont déclaré des médecins. L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)