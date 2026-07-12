L'armée israélienne fait au moins cinq morts, dont une fillette, dans la bande de Gaza

Des attaques israéliennes ont fait au moins cinq morts dimanche dans la bande de Gaza, dont une fillette de 9 ans, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes.

Selon des secouristes, des tirs israéliens visant un regroupement de tentes situé à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij, dans le centre de Gaza, ont tué Tala Abu Matar, âgée de 9 ans.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté la mort de la fillette.

Une frappe aérienne contre une fonderie de métaux dans le quartier de Sabra, à Gaza, a fait quatre morts. Des témoins ont indiqué que le site avait été touché par trois missiles israéliens.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters avoir frappé des infrastructures "terroristes", sans donner plus de détails.

Israël mène régulièrement des frappes à Gaza depuis la conclusion, en octobre dernier, d’un cessez-le-feu avec le Hamas négocié par les États-Unis, Tsahal affirmant viser des combattants qui menacent ses forces ou qui ont pris part à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu. Nikolaï Mladenov, envoyé spécial du Conseil de la paix à Gaza nommé par le président américain Donald Trump, a déclaré que les deux parties avaient enfreint l’accord.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1.070 Palestiniens, dont de nombreux civils, et quatre soldats israéliens ont été tués à Gaza, selon les chiffres publiés par les deux parties.

Le Hamas ne communique pas le nombre de ses combattants tués.

Les troupes israéliennes contrôlent plus de 60% de Gaza, patrouillant dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrit comme une zone tampon destinée à dissuader les attaques du Hamas.

Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël ne se retirera pas de ce territoire.

Les bombardements aériens et terrestres menés par Israël sur Gaza ont déplacé la quasi-totalité de la population, soit deux millions de personnes, dont la plupart vivent désormais dans des abris de fortune.

(Nidal al-Mughrabi, Version française Benoit Van Overstraeten)