L'armée israélienne dit qu'elle va agir avec une "puissance accrue" dans la ville de Gaza

Des habitants de Gaza-ville assistent à un lâcher de tracts par l'armée israélienne appelant à l'évacuation de la ville, le 9 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'armée israélienne a affirmé mardi qu'elle allait opérer avec une "puissance accrue" dans la ville de Gaza, sommant ses habitants de partir en vue d'en prendre le contrôle, malgré les inquiétudes internationales sur le sort des civils.

Près de deux ans après le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses bombardements et opérations terrestres dans la ville, la plus grande de la bande de Gaza, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste palestinien.

Disant contrôler 40% de l'agglomération, elle affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages capturés le 7-Octobre. L'ONU, qui estime à environ un million de personnes la population de la ville et ses environs, a mis en garde contre un "désastre".

"A tous les habitants (...) l'armée de défense est déterminée à vaincre le Hamas et agira dans la zone de la ville de Gaza avec une puissance accrue", a écrit sur les réseaux sociaux le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.

"Evacuez immédiatement par l'axe al-Rachid", la grande route côtière allant du nord au sud de la bande de Gaza, a-t-il ajouté.

Des avions ont largué sur la ville des centaines de tracts portant le même message, a constaté un photographe de l'AFP.

Lundi, après plusieurs appels similaires lancés ces derniers jours, des images de l'AFP près de Nousseirat (centre) ont montré de nombreux Gazaouis fuyant vers le sud, à bord de véhicules ou charrettes surchargées, à vélo ou même à pied.

Saeb al-Mobayed a expliqué avoir été "obligé de partir" d'un secteur au nord de Gaza-ville par "l'intensification des bombardements d'artillerie et des frappes aériennes israéliennes".

Un enfant fouille les décombres d'une tour d'habitation détruite par un bombardement israélien à Gaza-ville, le 9 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"Qu'ils ouvrent les postes-frontières, qu'ils mettent fin à la guerre et qu'ils permettent à la vie de revenir à la normale, comme avant. Ça suffit", a pour sa part plaidé Ahmed Shamlakh, déplacé de Gaza.

- "Que le début" -

"Ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant!", a lui-même averti lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

"Tout cela n'est qu'un prélude, juste l'ouverture à l'opération principale qui s'intensifie - la manoeuvre terrestre de nos forces, qui s'organisent et se rassemblent actuellement pour entrer dans la ville de Gaza", a-t-il ajouté.

Des proches pleurent la mort de Layan, deux ans, et Iman Salem, cinq ans, tuées par des frappes israéliennes sur des tentes de déplacés à Gaza-ville, à l'hôpital Al-Chifa de la ville, le 8 septembre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Le Hamas a dénoncé "un acte explicite de déplacement forcé" des habitants de la ville de Gaza, qui constitue une violation "flagrante et sans précédent des lois et conventions internationales".

Le mouvement a par ailleurs salué, sans la revendiquer, une attaque armée perpétrée à Jérusalem-Est lundi par deux assaillants palestiniens, qui ont tué six Israéliens à une station de bus avant d'être abattus.

La Défense civile de Gaza a indiqué que les frappes aériennes israéliennes s'étaient poursuivies dans la nuit, notamment sur la ville de Gaza.

L'armée y a détruit lundi, après un appel des habitants à évacuer, une nouvelle tour d'habitation - la quatrième en trois jours - à Gaza-ville, accusant le Hamas - qui dénonce un mensonge - d'utiliser ces immeubles pour opérer.

Elle a annoncé le même jour la mort de quatre soldats dans l'explosion d'un engin lancé sur leur char dans le nord du territoire. Selon un bilan de l'AFP basé sur les données de l'armée, 468 soldats ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

D'après l'armée, 47 captifs restent retenus à Gaza dont 25 présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées ce jour là.

L'offensive de représailles israéliennes a fait au moins 64.522 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Elle a dévasté le territoire, dont les quelque deux millions d'habitants assiégés font face à une catastrophe humanitaire.