Etats-Unis: Les créations annuelles d'emplois nettement révisées à la baisse

WASHINGTON (Reuters) -L'économie américaine a créé 911.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été estimé précédemment, a déclaré mardi le département du Travail, ce qui suggère que la croissance de l'emploi avait déjà stagné avant l'augmentation des droits de douane annoncée en printemps par le président Donald Trump contre ses principaux partenaires commerciaux.

Les économistes avaient estimé que le Bureau des statistiques du travail (BLS) pourrait réviser à la baisse le nombre de créations d'emplois pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025 de 400.000 à 1 million d'emplois.

Le nombre de créations d'emplois pour les 12 mois allant jusqu'à mars 2024 a pour sa part été revu à la baisse de 598.000 emplois.

Il s'agit d'une estimation préliminaire de la révision annuelle "de référence" du BLS concernant les données sur la masse salariale, qui font l'objet d'une surveillance étroite.

Une révision finale du point de référence sera publiée en février, en même temps que le rapport sur l'emploi pour le mois de janvier.

La révision des chiffres de référence de la masse salariale fait suite aux chiffres, publiés vendredi dernier, montrant une quasi-stagnation de la croissance de l'emploi en août et d'une perte d'emplois en juin pour la première fois en quatre ans et demi.

Entravé par l'incertitude liée à la politique commerciale américaine, le marché du travail a également été mis sous pression par la politique de répression de l'immigration de la Maison Blanche, qui a réduit l'offre de main-d'oeuvre.

L'utilisation par les entreprises de l'intelligence artificielle et l'automatisation freine également la demande de salariés.

Ces données sont étroitement suivies par les marches alors que derniers indicateurs concernant la santé du marché du travail aux Etats-Unis ont déjà semé le doute dans l'esprit des investisseurs et renforcé les paris d'une baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.

(Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)