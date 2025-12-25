L'armée israélienne dit avoir tué un membre de la force Al Qods au Liban

L'armée israélienne a dit jeudi dans un communiqué avoir tué au Liban un membre de la force Al Qods, qui préparait des attaques depuis la Syrie et le Liban.

L'armée a identifié l'homme comme étant Hussein Mahmoud Marchad al Djaouhari, et a indiqué qu'il avait été tué dans la zone d'Ansariyeh.

Hussein Mahmoud Marchad al Djaouhari "opérait pour le compte du corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et était impliqué dans des activités terroristes, dirigées par l'Iran, contre l'Etat d'Israël et ses forces de sécurité", était-il dit dans le communiqué.

La force Al Qods est la branche des opérations extérieures des Gardiens de la révolution iraniens.

