L'armée israélienne déclenche une nouvelle vague de bombardements sur Téhéran
information fournie par Reuters•02/03/2026 à 22:52
L'armée israélienne a déclaré lundi
soir avoir lancé une nouvelle vague de bombardements sur
Téhéran.
Elle avait auparavant émis un conseil d'évacuation aux
habitants de la capitale iranienne, notamment aux Iraniens
résidant près du siège de la radiotélévision d'Etat.
(Menna Alaa El-Din et Jaidaa Taha, version française Bertrand
Boucey)
