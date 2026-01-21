 Aller au contenu principal
L'armée américaine transfère des combattants de l'EI de la Syrie vers l'Irak
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:50

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir entamé le transfert vers l'Irak de quelque 500 combattants du groupe Etat islamique (EI) qui étaient détenus dans des prisons en Syrie, une annonce qui intervient alors que les forces kurdes se sont retirées de zones du nord-est du pays face à l'offensive des troupes pro-gouvernementales syriennes.

Cette situation a alimenté les inquiétudes à propos des dizaines de prisons et de camps contrôlés jusqu'alors par les combattants kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS), que Washington a longtemps soutenus afin de lutter contre l'insurrection de l'EI dans le Nord-Est syrien.

Dans un communiqué, l'armée américaine a déclaré que les Etats-Unis ont été en mesure de déplacer 150 combattants de l'EI qui étaient détenus dans une prison à Hassakeh vers un lieu sécurisé en Irak.

Elle a ajouté que quelque 7.000 détenus affiliés à l'EI pourraient au total être transférés de Syrie vers des sites contrôlés par l'Irak.

"Nous nous coordonnons étroitement avec des partenaires régionaux, dont le gouvernement irakien, et leur rôle pour garantir la défaite durable de l'EI est sincèrement apprécié", a dit le commandant en chef des forces américaines au Proche-Orient.

(Idrees Ali et Phil Stewart à Washington, Jaidaa Taha et Yomna Ehab au Caire; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)

