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L'armée américaine mène des frappes en Iran, dit répondre aux attaques de Téhéran
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 23:29

L'armée américaine a effectué des séries de frappes en Iran, a annoncé mardi son commandement central, ajoutant qu'il s'agissait d'une "réponse" aux attaques imputées à Téhéran de trois pétroliers près du détroit d'Ormuz, des incidents qui illustrent la fragilité de l'accord conclu par les deux pays.

Ces frappes interviennent après que l'administration américaine a déclaré dans la journée suspendre l'autorisation temporaire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole dans le cadre du protocole d'accord signé le mois dernier par Washington et Téhéran.

La presse officielle iranienne a rapporté mardi soir plusieurs explosions à proximité du détroit d'Ormuz - dans la ville portuaire de Sirik ainsi que sur les îles Qeshm.

Téhéran, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a fait savoir dans la foulée qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et sa sécurité nationale.

L'Iran juge les Etats-Unis responsables des conséquences de la violation de leur protocole d'accord, a ajouté le ministère, condamnant la décision de Washington d'annuler le gel temporaire des sanctions américaines visant l'Iran.

(Ryan Patrick Jones, Ismail Shakil et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

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