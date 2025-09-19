L'armée américaine dit avoir tué un dirigeant de l'EI en Syrie

L'armée américaine a déclaré vendredi avoir mené une opération en Syrie ayant abouti à la mort d'un dirigeant de l'organisation Etat islamique (EI).

Les services irakiens de l'antiterrorisme avaient auparavant déclaré qu'un responsable haut placé de l'EI avait été tué dans le cadre d'une intervention en Syrie menée en coordination avec la coalition internationale conduite par les Etats-Unis.

Dans un communiqué, l'armée américaine déclare qu'Omar Abdoul Kader, qui "cherchait à attaquer les Etats-Unis", a été tué dans l'opération.

Cet homme, connu aussi sous le nom d'Abdoul Rahmane al Halabi, était le chef des opérations extérieures et de la sécurité de l'EI, selon les services irakiens.

Il était soupçonné d'avoir supervisé des attentats dans plusieurs pays, notamment contre l'ambassade d'Iran au Liban, et de préparer d'autres opérations en Europe et aux Etats-Unis finalement déjouées par les services de renseignement, ont ajouté les services irakiens.

(Idrees Ali et Muayed Hameed, rédigé par Jana Choukeir, version française Bertrand Boucey)