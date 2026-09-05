L'armée américaine dit avoir "détruit" trois pétroliers iraniens

Image tirée d'une vidéo, le 5 septembre 2026, diffusée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) sur X montrant ce que le CENTCOM présente comme une frappe des forces armées américaines contre un pétrolier iranien, le M/T Downy, au large de l'île de Kharg ( US Central Command (CENTCOM) / Handout )

L'armée américaine a indiqué avoir frappé et "détruit" trois pétroliers iraniens samedi, un dans le Golfe et deux dans le Golfe d'Oman, après que deux de ses navires ont été pris pour cible par Téhéran.

L'armée américaine "a frappé trois pétroliers iraniens après que les Gardiens de la révolution ont lancé des missiles vers deux navires de la marine américaine patrouillant dans les eaux régionales", écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur le réseau social X. Il précise en avoir "neutralisé de manière permanente" deux et avoir "complètement détruit" un troisième.

Un des pétroliers ciblés se trouvait au large de l'île de Kharg, où se trouve le principal terminal pétrolier de l'Iran dans le Golfe, un autre à proximité du détroit d'Ormuz, près de Jask, et le troisième dans le Golfe d'Oman, détaille l'armée américaine.

Ces frappes ont été menées après qu'un porte-avions et un destroyer américains "ont échappé à de multiples attaques iraniennes non provoquées", ajoute-t-elle, indiquant qu'"aucun militaire américain n'a été blessé".

Image tirée d'une vidéo, le 5 septembre 2026, diffusée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) sur X montrant ce que le CENTCOM présente comme une frappe des forces armées américainescontre un pétrolier iranien, le M/T Kylo, dans le golfe d'Oman ( US Central Command (CENTCOM) / Handout )

Des médias iraniens avaient fait état plus tôt samedi de "plusieurs explosions" entendues près de l'île de Kharg, sur fond de reprise des hostilités avec les Etats-Unis.

Après un mois d'accalmie, les affrontements entre Washington et Téhéran ont repris dimanche à l'initiative de l'armée américaine, qui a dit vouloir empêcher des roquettes chargées de mines marines d'être tirées dans le stratégique détroit d'Ormuz.

Téhéran a répondu en ciblant ses voisins du Golfe, comme depuis le début du conflit déclenché par une offensive américano-israélienne fin février.

L'Iran continue de verrouiller le stratégique détroit d'Ormuz, quand Washington poursuit son blocus des ports iraniens.

Donald Trump a estimé vendredi que les Etats-Unis menaient des "frappes ponctuelles" en Iran, assurant "ne pas être actuellement en train de se battre".