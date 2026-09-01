L'armée américaine dit avoir bombardé de nouvelles cibles en Iran

L'armée américaine a dit avoir mené mardi une nouvelle série de bombardements contre des cibles en Iran.

Les médias iraniens font état d'explosions en fin de journée dans les villes portuaires de Bandar Abbas et Sirik, ainsi que sur l'île de Qeshm, toutes situées aux abords du détroit d'Ormuz.

"Ces frappes font suite aux récentes tentatives d'attaques menées par le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contre des navires marchands dans le détroit d'Ormuz et contre des militaires américains déployés dans la région", a déclaré le Commandement central de l'armée américaine dans un communiqué publié sur X.

(Rédigé par Daphne Psaledakis and Ismail Shakil, avec la contribution de Yasmine Ghania ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)