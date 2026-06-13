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L'armée américaine a mené une frappe contre le chef d'un gang vénézuélien
information fournie par Reuters•13/06/2026 à 03:29
Le président américain Donald Trump a
déclaré vendredi que les Etats-Unis avaient mené une frappe
mortelle contre Hector Rusthenford Guerrero Flores, connu sous
le nom de Nino Guerrero, le chef du gang vénézuélien Tren de
Aragua.
(Christian Martinez et Jasper Ward; version française Camille
Raynaud)
L'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, s'est dit satisfait vendredi du résultat de son équipe lors de son premier match de Coupe du monde. Le Canada, qui affrontait la Bosnie-Herzégovine lors de la première journée du groupe B, a arraché un match nul (1-1) ...
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