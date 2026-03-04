 Aller au contenu principal
L'armée américaine a frappé un navire militaire iranien au large du Sri Lanka-responsables
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:54

L'armée américaine a mené une frappe contre un bâtiment de guerre iranien au large des côtes du Sri Lanka, ont déclaré mercredi à Reuters trois responsables américains.

L'un des responsables, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a précisé que l'attaque avait été menée par un sous-marin américain.

(Idrees Ali et Phil Stewart, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
