L'armée américaine a frappé un navire militaire iranien au large du Sri Lanka-responsables

L'armée américaine a mené une frappe contre un bâtiment de guerre iranien au large des côtes du Sri Lanka, ont déclaré mercredi à Reuters trois responsables américains.

L'un des responsables, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a précisé que l'attaque avait été menée par un sous-marin américain.

(Idrees Ali et Phil Stewart, version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)