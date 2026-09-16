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L'Argentine prévoit une croissance de 4% et une inflation de 18% en 2027
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2026 à 08:18
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( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

Le gouvernement argentin du président Javier Milei prévoit une croissance de 4% du produit intérieur brut (PIB) et une inflation de 18% pour 2027, selon le projet de budget dévoilé mardi.

Ces projections sont plus optimistes que celles de la Banque mondiale, qui a revu à la baisse en juin dernier ses prévisions de croissance pour l'économie de l'Argentine, de 4,1% à 3,7%.

L'ultralibéral Javier Milei, au pouvoir depuis décembre 2023, se targue d'une stabilisation macro-économique par le biais d'une draconienne politique d'austérité qui a ramené l'inflation sur un an de 161% à son arrivée au pouvoir à 33,5% sur un an en août.

Cette politique a impliqué de sévères coupes dans les dépenses publiques, la fermeture d'organismes d'Etat, des dizaines de milliers de licenciements et une forte perte du pouvoir d'achat des salaires et des retraites.

L'année 2027 sera la dernière du mandat de M. Milei, qui a d'ores et déjà fait savoir qu'il en briguera un deuxième.

"Le projet de budget prévoit à nouveau un résultat budgétaire positif et ce sera la première fois de notre histoire que nous aurons quatre années consécutives d'excédent sur la ligne financière, sans que le pays soit en défaut de paiement", indique un texte publié par la présidence.

Inflation

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