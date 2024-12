information fournie par So Foot • 16/12/2024 à 18:40

L’arbitre de la rencontre entre l’OM et le LOSC va porter plainte

Une nouvelle plainte contre l’OM.

À la suite de la rencontre entre l’OM et le LOSC (1-1) ce samedi dernier, l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod , avait fait l’objet d’insultes à cause des décisions qu’il avait prises durant le match. Sifflé par le stade Vélodrome, Delajod a été harcelé et a pris la décision de porter plainte.…

