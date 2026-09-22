L'Arabie saoudite remet en service son oléoduc Est-Ouest - sources

(Actualisé avec détails)

L'Arabie saoudite a remis en service son oléoduc Est-Ouest et pourrait reprendre dans la journée ses exportations de brut à partir de port de Yanbou, sur la mer Rouge, ont déclaré mardi trois sources proches du dossier.

Riyad avait dû fermercet oléoduc, voie essentielle d'acheminement de son brut vers la mer Rouge, le 13 septembre à la suite d'une attaque de drones, ce qui avait entraîné l'interruption du chargement de brut saoudien dans le port de Yanbou.

Ces annonces ont fait baisser les cours du brut, le Brent étant repassé vers 12h15 GMT sous la barre des 100 dollars le baril.

Le trafic dans le détroit d'Ormuz - par lequel passe en temps normal 20% du transport maritime mondial d'hydrocarbures - étant perturbé par la guerre déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, l'Arabie saoudite a eu recours à l'oléoduc Est-Ouest pour réacheminer environ quatre millions de baril par jour - soit 4% de la production mondiale.

L'oléoduc fonctionne toutefois à un rythme ralenti depuis son redémarrage, ont dit deux sources. Une des sources a ajouté que le retour à la normale de l'infrastructure prendrait des semaines.

Une autre a déclaré que le chargement d'un cargo, à destination de la Chine, était prévu ce mardi à Yanbou.

Personne chez Aramco, la principale compagnie pétrolière publique de l'Arabie saoudite, n'était disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

(Nidhi Verma à New Delhi, Florence Tan et Trixie Yap à Singapour, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)