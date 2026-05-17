 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Arabie saoudite dit avoir intercepté trois drones tirés d'Irak
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 22:07

L'Arabie saoudite a intercepté dimanche dans son espace aérien trois drones tirés d'Irak, a déclaré le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que le royaume se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à toute violation de sa souveraineté et de sa sécurité.

(Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank