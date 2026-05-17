L'Arabie saoudite dit avoir intercepté trois drones tirés d'Irak

L'Arabie saoudite a intercepté dimanche dans son espace aérien trois drones tirés d'Irak, a déclaré le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que le royaume se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à toute violation de sa souveraineté et de sa sécurité.
(Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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