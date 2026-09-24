L'Arabie saoudite dit avoir intercepté six missiles tirés par les Houthis

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen a dit jeudi avoir intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis pro-iraniens.

La défense civile saoudienne a émis à la mi-journée des alertes pour les villes de La Mecque, de Djeddah et Yanbu sur la mer Rouge, de Tabouk (nord-est) et Taïf (sud), dans un contexte d'escalade des attaques houthies contre le royaume.

Ces alertes ont été levées après quelques minutes, le danger ayant été écarté selon la défense civile.

Plusieurs sites proches de Ryad, la capitale saoudienne, ont été visés au cours du week-end par les Houthis, qui ont dit riposter à des frappes aériennes contre ses positions au Yémen.

(Bureau de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)