L'approche de la Fed fondée sur des « réserves abondantes » est au cœur de l'analyse du bilan menée par Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision du régime des « réserves abondantes »)

* La révision porte sur le régime de réserves abondantes lié aux importantes positions obligataires, a déclaré M. Warsh aux parlementaires

* M. Warsh a estimé qu'un retour complet au système de réserves limitées d'avant la crise semblait peu probable

* Le bilan de la Fed s'élève à 6.800 milliards de dollars après avoir diminué d'environ 2.200 milliards de dollars

par David Lawder et Dan Burns

La manière dont la Réserve fédérale a mené la politique de taux d’intérêt aux États-Unis pendant près de deux décennies va faire l’objet d’un examen par l’un des groupes de travail mis en place par le président de la banque centrale, Kevin Warsh, même si un retour complet à la gestion des taux pratiquée avant la crise financière mondiale semble peu probable, a déclaré mardi le nouveau dirigeant de la Fed devant le Congrès.

Lors de sa première intervention devant le Congrès depuis sa prise de fonction à la Fed fin mai, M. Warsh a déclaré devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants qu’un examen des politiques régissant le bilan de 6.800 milliards de dollars de la Fed porterait également sur le régime dit « de réserves abondantes », qui l’oblige à détenir d’importants portefeuilles d’obligations.

« La question sera la suivante: quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime, et quelles sont les alternatives? », a déclaré M. Warsh dans son discours d’ouverture devant la commission, lors de la première de deux journées consécutives au Capitole consacrées à s’adresser aux législateurs . Il s’exprimera mercredi devant la commission bancaire du Sénat.

Il a toutefois ajouté par la suite: « Je ne me fais pas d’illusions: nous ne pouvons pas revenir à la situation qui prévalait lorsque je suis arrivé à la Fed en 2006, mais je pense qu’il existe plusieurs autres équilibres viables que nous pouvons atteindre. »

M. Warsh, qui a démissionné de son poste de gouverneur de la Fed en 2011, en partie en raison de désaccords sur les décisions de politique monétaire à l’origine de l’expansion de son bilan, a déclaré que tout changement ferait l’objet d’un préavis suffisant.

« Il nous a fallu près de 18 ans pour parvenir à ce bilan », a déclaré M. Warsh. « Nous détenons beaucoup de titres du Trésor à long terme, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires à long terme. Nous ne pourrons pas apporter de changements du jour au lendemain. Toute modification que nous apporterions serait mûrement réfléchie, rendue publique, bien comprise, et il s’écoulerait un certain temps avant que celle-ci ne soit mise en œuvre. »

Avant la crise financière, la Fed détenait moins de 1.000 milliards de dollars d’obligations — toutes des obligations du Trésor américain, dont plus de la moitié étaient des bons du Trésor à court terme —, car elle fonctionnait selon un régime de « réserves limitées » qui laissait les banques se disputer entre elles leurs réserves obligatoires quotidiennes.

La Fed a changé de cap lorsque la crise a atteint son paroxysme fin 2008. Elle a cherché à garantir une offre abondante de réserves au sein du système bancaire, une approche qui nécessite que la banque centrale détienne des actifs en quantité substantielle. Parallèlement, la Fed s’est lancée dans des achats d’actifs à grande échelle, appelés « assouplissement quantitatif », afin de stimuler la croissance économique, en plus de réduire ses taux d’intérêt à un niveau proche de zéro.

Entre 2008 et 2014, la Fed a mené trois cycles distincts d’assouplissement quantitatif, achetant des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi qu’une opération visant à réorienter ses avoirs obligataires vers des titres à plus longue échéance. Toutes ces mesures visaient à maintenir à un niveau bas les coûts d’emprunt, notamment pour les crédits immobiliers.

Elle a renouvelé cette stratégie au début de la pandémie de COVID-19, lorsque les mesures de confinement ordonnées par le gouvernement laissaient présager une récession catastrophique. En moins de trois ans, le bilan de la Fed est passé d’environ 4.300 milliards de dollars à près de 9.000 milliards de dollars.

Dans le cadre d’un processus de réduction progressive, la Fed l’a réduit d’environ 2.200 milliards de dollars, bien que ses avoirs aient recommencé à augmenter modestement afin de garantir sa capacité à fournir cette liquidité « abondante » au système bancaire.

M. Warsh a déclaré qu’il n’était pas opposé à un recours aussi agressif au bilan en période de crise, mais s’est prononcé contre le fait d’en faire une pratique permanente.

« En période de crise, lorsque les marchés ne fonctionnent pas correctement, je suis prêt à adopter une approche assez agressive dans la manière dont la Fed gère son bilan », a-t-il déclaré. « Une fois la crise passée, la politique monétaire devrait, à mon sens, être guidée presque exclusivement par la politique des taux d’intérêt », a ajouté M. Warsh.

« Cependant, j’ai hérité d’un bilan très volumineux composé d’un ensemble d’actifs très complexes, et je suis ouvert aux réformes, tout comme mes collègues, et je suis impatient de continuer à travailler avec ce groupe de travail pour y parvenir. »