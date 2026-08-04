L'appel de Bessent en faveur d'un renforcement du dispositif de prêts à l'étranger de la Fed pourrait ne pas être sans risque

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* Bessent, du Trésor américain, souhaite que la Fed élargisse son dispositif de prêts aux autorités étrangères

* Selon les analystes, Bessent cherche à renforcer la capacité d'intervention

* Selon les analystes, la facilité de pension FIMA de la Fed n'est peut-être pas l'outil le plus adapté

par Michael S. Derby

L'appel lancé par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent à la Réserve fédérale pour qu'elle élargisse un mécanisme permettant de prêter des liquidités à des comptes officiels étrangers pourrait renforcer les moyens disponibles pour aider le Japon à soutenir sa monnaie, mais risquerait également de faire naître d'autres risques, notamment celui d'inciter le marché à tester la détermination de Washington et de Tokyo.

Pour commencer, il n’est pas certain que la Fed élargisse ou supprime le plafond de son mécanisme de pension « Foreign and International Monetary Authorities », ce qui nécessiterait l’accord d’une majorité des douze membres du Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la banque centrale américaine. Ce mécanisme permet aux autorités étrangères d’accéder à jusqu’à 60 milliards de dollars de liquidités à court terme en échange de bons du Trésor américain en garantie, bien qu’il n’ait jamais été conçu pour cet usage spécifique. La Fed a refusé de commenter toute réponse à la demande de Bessent, formulée dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux , dans lequel il confirmait que le Trésor américain avait procédé vendredi à une intervention conjointe exceptionnelle pour acheter des yens avec le ministère japonais des Finances. Cette intervention sur le yen est intervenue après que la devise japonaise a chuté ces dernières semaines à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, déclenchant l’alerte à Tokyo et à Washington.

« La facilité de pension FIMA constitue un filet de sécurité important », a écrit Bessent dans son message sur X. « Nous encourageons son renforcement au cours des prochains mois. » Interrogé mardi sur cette demande lors d’une interview accordée à CNBC, Bessent a déclaré que lorsque la FIMA avait été lancée il y a six ans, « la taille du marché obligataire était alors bien plus réduite; je pense donc qu’il serait raisonnable que la Fed envisage d’augmenter la capacité de ce mécanisme ».

« Je me réjouis que le gouvernement japonais souhaite y recourir et y puiser des fonds; il s’agit d’un mécanisme de prêt totalement sûr. Nous disposons déjà de lignes de swap en cours; cela ne diffère donc en rien d’une ligne de swap: le pays fournit des garanties et nous lui prêtons l’argent nécessaire pour intervenir, dans ce cas précis », a déclaré Bessent. « Je pense qu’il s’agit d’un mécanisme très solide, mis en place précisément pour des situations comme celle-ci. »

L’augmentation du plafond pourrait permettre au Japon de financer ses achats de yens sans avoir à vendre la moindre partie de ses 1 140 milliards de dollars de titres du Trésor américain, le plus important portefeuille détenu par une puissance étrangère. Cette approche serait bénéfique pour le gouvernement américain, confronté à une hausse des rendements des bons du Trésor à long terme en raison des inquiétudes liées à l’inflation, à l’orientation de la politique monétaire et à l’augmentation des émissions de dette. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007, et celui des bons à 10 ans — qui influence notamment les taux des prêts immobiliers — est proche de son plus haut niveau depuis le début du second mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche.

Une telle expansion « constituerait un signal positif » pour le marché des bons du Trésor, a déclaré lundi Daleep Singh, économiste en chef mondial chez PGIM, dans une note adressée à ses clients.

Toute modification serait toutefois «un amortisseur, et non un remède aux tendances monétaires dictées par les fondamentaux», a ajouté Singh, qui a précédemment travaillé à la Fed de New York et au département du Trésor américain.

CE MÉCANISME A PEU ÉTÉ UTILISÉ DEPUIS SON LANCEMENT

Le dispositif FIMA a été initialement mis en place au début de la pandémie de COVID-19 et est conçu pour répondre aux problèmes mondiaux de financement en dollars pendant les périodes de tensions sur les marchés susceptibles de menacer l’économie américaine. Le site web de la Fed le décrit comme visant à soutenir « le bon fonctionnement des marchés financiers de manière plus générale ».

Lancé en 2020 — et pérennisé en 2021 —, il n’a été que très peu utilisé, hormis lors d’une brève flambée des emprunts en mars et avril 2023, pendant les turbulences des marchés liées à l’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank.

Certains observateurs des marchés estiment que le renforcement du FIMA pourrait davantage refléter la volonté de Bessent de signaler sa détermination en matière d’intervention sur les devises, une initiative qui peine souvent à produire un impact durable, tout en n’apportant pas d’aide concrète au Japon, qui dispose de suffisamment de dollars via d’autres canaux pour agir.

« Il s’agit en réalité davantage d’une posture visant à faire croire que c’est la pièce manquante du puzzle », a déclaré Derek Tang, économiste et cofondateur de Monetary Policy Analytics. En tentant de jouer cette carte particulière, « il affirme ouvertement que les États-Unis disposent en substance d’une puissance de feu illimitée pour soutenir cette opération. Ne nous mettez pas à l’épreuve. »

Les analystes d’Evercore ISI ont quant à eux mis en garde contre un éventuel retour de bâton sur les marchés.

« Si les projets d’utilisation du FIMA pourraient laisser entrevoir une plus grande marge de manœuvre pour les interventions sur le marché des changes, nous voyons un risque que l’accent mis sur une facilité de pension de la Fed plafonnée puisse se retourner contre nous en incitant les marchés à tester l’engagement des États-Unis et du Japon à renforcer le yen si cela nécessite d’importantes ventes de bons du Trésor américain », a indiqué la société dans une note.

Enfin, la suppression des plafonds du FIMA pourrait également compliquer la réalisation d’un autre objectif de Bessent: la réduction du bilan de la Fed. Un recours massif au FIMA viendrait alourdir les avoirs de la Fed — au moins à titre temporaire — à un moment où la banque centrale, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, explore les moyens de réduire son empreinte sur les marchés.