L’année 2026 pourrait-elle être celle de la "normalisation" pour le bitcoin ?

information fournie par Moneyvox • 12/01/2026 à 13:00

2026 sera t-elle l'année de la normalisation du bitcoin ? ( Crédits photo: © Farknot Architect - stock.adobe.com)

L'année 2026 pourrait-elle marquer un tournant dans l'histoire du bitcoin ? Plusieurs experts en cryptomonnaies s'accordent à dire que cette année pourrait être celle de la "normalisation" du bitcoin.

Environ 125 000 dollars : en 2025, le cours du bitcoin a atteint un nouveau record, un All-time high (ATH) dans le jargon. Le cours de la plus célèbre des cryptomonnaies est néanmoins redescendu en fin d'année, tout en restant à un niveau élevé. Alors, à quoi faut-il s'attendre en cette nouvelle année 2026 ? Plusieurs spécialistes de ce type d'investissement financier misent sur une normalisation du cours du bitcoin. Un phénomène qui pourrait faire changer le bitcoin de dimension.

Pourquoi le cours du bitcoin a-t-il atteint des sommets en 2025 ?

Au début du mois d'octobre 2025, le bitcoin a atteint un niveau record. Son cours a atteint les 125 000 dollars. Une performance spectaculaire rendue possible par plusieurs facteurs : l'essor des ETF (des supports d'investissement financier aussi appelés trackers), l'arrivée d'investisseurs institutionnels friands de cryptomonnaies et un contexte politique américain favorable aux cryptoactifs. Résultat : le cours du bictoin s'est envolé, atteignant un nouveau All-time high.

"2025 a été une année à plusieurs phases, avec un marché très actif au premier semestre, un été plus calme, puis un pic très marqué à l'automne" résume le patron de Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad. Après avoir atteint son plus haut niveau historique, le cours du bictoin est redescendu en fin d'année 2025. Au mois de décembre, la cryptomonnaie affichait ainsi un cours compris entre 85 000 et 90 000 dollars, un niveau plus bas qu'au mois d'octobre, mais toujours historiquement élevé.

Si le bitcoin est redescendu en fin d'année 2025, ce n'est pas un hasard. En effet, le pic du cours de la cryptomonnaie a incité certains investisseurs à revendre leur bitcoins. "Quand des records sont touchés, il y a forcément des investisseurs qui matérialisent leurs gains. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le fonctionnement normal des marchés" explique à ce sujet Jonathan Herscovici, fondateur de StackinSat, une plateforme dédiée à l'investissement en ligne dans le bitcoin.

Quelles sont les perspectives d'avenir pour le bitcoin en 2026 ?

L'arrivée des ETF et l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les cryptomonnaies ont fait partie des facteurs déterminants dans l'augmentation du cours du bitcoin en 2025. Deux éléments qui continueront de jouer en la faveur de la cryptomonnaie en 2026, mais qui ne feront plus bondir le prix du bitcoin, comme l'explique le fondateur de StackinSat : "Les ETF ont été un formidable catalyseur, mais en 2026, ils ne joueront plus ce rôle de nouveauté".

Pour Jonathan Herscovici, "On est entré dans une autre phase. Il y a encore quelques années, le bitcoin était perçu comme un actif marginal. Aujourd'hui, il est devenu presque plus risqué de ne pas en détenir du tout que d'en avoir une petite exposition". Le cours du bitcoin pourrait ainsi se stabiliser, et les grandes variations de ce cryptoactif pourraient progressivement disparaître, laissant la place à une valeur plus stable et moins volatile.

"Aujourd'hui, on ne voit pas de nouvelle annonce capable de relancer immédiatement le marché. Sans signal fort, comme une baisse marquée des taux ou une annonce politique majeure, les investisseurs préfèrent attendre" abonde Lukas Enzersdorfer-Konrad. "Plus la volatilité baisse, plus le bitcoin devient un actif “normal”. Et un actif normal, par définition, fait moins de coups d'éclat, mais il s'inscrit davantage dans la durée" conclut Jonathan Herscovici au sujet du potentiel du bitcoin en 2026.