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L'ancien président du Kosovo condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 13:39
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(Actualisé tout du long avec délibéré, détails, contexte, citations du président du tribunal, de la cour et du PM albanais)

par Stephanie van den Berg et Fatos Bytyci

L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, a été condamné à 25 ans de prison pour meurtre, torture et détention illégale mercredi, par le tribunal spécial chargé de juger les crimes de guerre commis lors de l'insurrection de 1998-1999 qui a abouti à l'indépendance du pays.

Les juges ont établi la responsabilité d'Hashim Thaçi, 58 ans, dans le meurtre de 96 opposants politiques accusés de collaboration avec les forces de sécurité serbes, ainsi que dans la détention arbitraire et illégale de 385 personnes, la torture de 303 autres, et dans le traitement cruel infligé à une cinquantaine.

La cour a déclaré qu'Hashim Thaçi avait "activement participé à ces crimes et les avait encouragés" lorsqu'il était commandant en chef de l'Armée de libération du Kosovo (KLA), bien qu'il continue de nier les accusations portées contre lui.

"Les soi-disant renseignements sur la base desquels bon nombre de ces victimes ont été arrêtées, détenues et tuées n'étaient guère plus que des rumeurs non vérifiées. Sur la base de ces informations, les victimes ont été qualifiées d'espions et de collaborateurs et ont subi des traitements violents", a indiqué le président du tribunal, Charles Smith.

Toutefois, le collège de trois juges a rejeté six chefs d’accusation de crimes contre l’humanité, et a estimé que les procureurs n’avaient pas démontré que ces attaques étaient généralisées ou systématiques.

Ils ont déclaré qu'Hashim Thaçi et ses coaccusés avaient constitué une entreprise criminelle, avec pour objectif de contrôler la vie politique au Kosovo et de s'en prendre aux opposants.

Ses avocats ont affirmé qu'il n'existait aucune preuve permettant de lier directement l'ancien président à l'un des crimes présumés, ni de conclure qu'il contrôlait d'autres commandants de la KLA.

Le procès a été suivi de près au Kosovo et en Serbie, où l'héritage du conflit reste une source de tensions entre les Albanais du Kosovo, où Hashim Thaçi est considéré comme un héros par de nombreuses personnes, et les Serbes.

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a critiqué ce verdict en publiant sur les réseaux sociaux une image représentant un cercle de fil barbelé tracé sur une carte de l'Europe, accompagné d'un seul mot : "Incroyable".

(Rédigé par Anthony Deutsch; version française Camille Raynaud et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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