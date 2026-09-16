L'ancien président du Kosovo attend son verdict pour crimes de guerre

par Stephanie van den Berg et Fatos Bytyci

Le tribunal spécial chargé des crimes de guerre commis au Kosovo rendra mercredi son verdict dans l'affaire concernant Hashim Thaçi, ancien président du Kosovo, et plusieurs commandants de l'époque, accusés de meurtres et de tortures commis lors de l'insurrection de 1998-1999 ayant abouti à l'indépendance du pays.

Des peines de 45 ans de prison ont été requises à l'encontre de Hashim Thaçi et trois autres prévenus, tous anciens membres de haut rang de l'Armée de libération du Kosovo (KLA) avant de devenir politiciens. Tous nient les charges retenues contre eux.

Ce verdict sera suivi de près au Kosovo et en Serbie, où l'héritage du conflit et la déclaration d'indépendance du Kosovo en 2008 restent une source de tensions entre les Albanais du Kosovo et les Serbes.

Hashim Thaci est toujours considéré comme un héros par de nombreux Albanais du Kosovo. Dans de nombreuses villes du pays, des écrans géants ont été installés pour afficher le compte à rebours jusqu'au verdict, et des drapeaux de la KLA ont été hissés dans les rues principales.

La police a indiqué que des dispositions avaient été prises avec les forces internationales de maintien de la paix au cas où les manifestations deviendraient violentes. Les Etats-Unis et plusieurs autres ambassades ont conseillé à leurs ressortissants d'éviter les rassemblements.

Les procureurs de La Haye ont déclaré que plus de 100 opposants politiques et personnes soupçonnées de collaborer avec les forces de sécurité serbes avaient été tués par les forces de la KLA pendant le conflit.

Les avocats de Hashim Thaci ont fait valoir que ces accusations étaient sans fondement et ont affirmé qu'il n'existait aucune preuve permettant de lier directement l'ancien président à l'un des crimes présumés ni de conclure qu'il contrôlait d'autres commandants de la KLA.

Les chambres spécialisées pour le Kosovo et le Bureau du procureur spécial ont été créés en 2015 après la dissolution du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Financées par l'Union européenne, elles relèvent du droit kosovar mais sont composées de magistrats internationaux.

(Rédigé par Anthony Deutsch; version française Camille Raynaud)