L'ancien Premier ministre conservateur Michel Barnier élu député de Paris

PARIS (Reuters) -L'ancien Premier ministre (Les Républicains) Michel Barnier a été élu dimanche député de la deuxième circonscription de Paris lors du second tour d'une législative partielle qui l'opposait à la socialiste Frédérique Bredin.

L'éphémère chef du gouvernement, de septembre à décembre 2024, l'a emporté avec plus 62% des voix. Frédérique Bredin, ancienne ministre des Sports, a recueilli environ 38% des suffrages.

Le candidat des Républicains âgé de 74 ans était arrivé en tête du premier tour dimanche dernier lors d'un scrutin marqué par une forte abstention.

L'élection du député "macroniste" Jean Laussucq dans la deuxième circonscription de Paris - à cheval sur les Ve, VIe et VIIe arrondissements - avait été invalidée en raison d'irrégularités dans ses comptes de campagne.

(Rédigé par Elizabeth Pineau, avec Benjamin Mallet)