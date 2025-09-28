 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancien Premier ministre conservateur Michel Barnier élu député de Paris
information fournie par Reuters 28/09/2025 à 22:25

Cérémonie de remise à l'hôtel Matignon à Paris

Cérémonie de remise à l'hôtel Matignon à Paris

PARIS (Reuters) -L'ancien Premier ministre (Les Républicains) Michel Barnier a été élu dimanche député de la deuxième circonscription de Paris lors du second tour d'une législative partielle qui l'opposait à la socialiste Frédérique Bredin.

L'éphémère chef du gouvernement, de septembre à décembre 2024, l'a emporté avec plus 62% des voix. Frédérique Bredin, ancienne ministre des Sports, a recueilli environ 38% des suffrages.

Le candidat des Républicains âgé de 74 ans était arrivé en tête du premier tour dimanche dernier lors d'un scrutin marqué par une forte abstention.

L'élection du député "macroniste" Jean Laussucq dans la deuxième circonscription de Paris - à cheval sur les Ve, VIe et VIIe arrondissements - avait été invalidée en raison d'irrégularités dans ses comptes de campagne.

(Rédigé par Elizabeth Pineau, avec Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank