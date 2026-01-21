L'ancien patron d'Unilever à la direction de Barry Callebaut

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le fournisseur suisse de cacao et préparations chocolatées Barry Callebaut a annoncé mercredi un changement à sa direction, Hein Schumacher, l'ancien patron du géant de l'alimentation britannique Unilever, prenant désormais les commandes de la société.

Il doit succéder dès le 26 janvier à Peter Feld, qui quittera l'entreprise "pour poursuivre d'autres opportunités de carrière", souligne le groupe suisse dans un communiqué, en marge de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel.

Le président de Barry Callebaut, Patrick De Maeseneire, a mis en avant l'expérience de M. Schumacher dans le secteur de l'alimentation, à l'heure où l'entreprise suisse "embarque pour un nouveau chapitre de croissance", a-t-il déclaré dans le communiqué.

De nationalité néerlandaise, Hein Schumacher, 54 ans, est l'ancien directeur général d'Unilever mais aussi du groupe néerlandais Royal FrieslandCampina.

Peter Feld s'était vu confier la direction en avril 2023 avec pour mission "de transformer notre entreprise en une organisation plus simple, plus légère et plus agile", a ajouté le président de Barry Callebaut.

Ce programme de transformation est bientôt "achevé" et "le conseil d'administration et Peter ont décidé qu'il s'agit du bon moment pour une transition à la direction générale", a poursuivi M. De Maeseneire.

Peter Feld a tenu la barre durant "une tempête parfaite", entre "la hausse sans précédent des prix des fèves de cacao, des turbulences de marché et un situation géopolitique difficile", a souligné le président de Barry Callebaut.

Pour son premier trimestre décalé (clos fin novembre), le groupe suisse a fait état d'une baisse de 6,4% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an plus tôt, à près de 3,7 milliards de francs suisses (3,9 milliards d'euros).

Les volumes de ventes ont chuté de 9,9% à 509.401 tonnes dans un contexte où les hausses de prix, imposées par les fabricants de chocolat pour compenser la pression sur les cours du cacao, pèsent sur la demande des consommateurs.