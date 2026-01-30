L'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh a rencontré Donald Trump jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh s'est rendu à la Maison Blanche pour une réunion avec le président américain Donald Trump jeudi, selon une source familière avec le dossier.

Une deuxième source, informée de la discussion, a déclaré que l'ancien gouverneur de la Fed avait impressionné Donald Trump, qui examine des candidats pour remplacer Jerome Powell lorsque le mandat de l'actuel président de la Fed arrivera à son terme en mai.

La source a ajouté que rien n'était définitif tant que Donald Trump n'avait pas annoncé son choix, ce qui devrait être fait vendredi.