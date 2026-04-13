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L'ancien chef des services secrets brésiliens arrêté par la police de l'immigration US
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 20:25

L'ancien chef des services de renseignement brésiliens, Alexandre Ramagem, a été placé en détention par la police de l'immigration (ICE) aux États-Unis, a annoncé lundi l'agence sur son site internet.

Alexandre Ramagem avait fui le Brésil en septembre après avoir été condamné à plus de 16 ans de prison pour avoir fomenté un coup d'État avec l'ancien président Jair Bolsonaro visant à renverser l'actuel chef de l'Etat Luiz Inacio Lula da Silva, élu en 2022.

Les avocats d'Alexandre Ramagem n'ont répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. L'ancien chef des services de renseignement brésiliens clame son innocence de longue date.

Paulo Figueiredo, allié de Bolsonaro vivant aux États-Unis, a déclaré sur X qu'Alexandre Ramagem avait été arrêté pour une infraction mineure au code de la route.

Reuters n'a pas pu vérifier le motif de son arrestation, ni si celle-ci est liée à une demande d'extradition formulée par le Brésil.

En tant que chef des services de renseignement brésiliens sous l'administration Bolsonaro, à partir de 2019, Alexandre Ramagem a été accusé d'avoir enquêté sur les détracteurs de l'ancien président et d'avoir fourni des informations pour l'aider à discréditer le système électoral brésilien.

(Reportage Ricardo Brito à Brasilia et Eduardo Simoes à São Paulo, avec André Romani à São Paulo, rédigé par Manuela Andreoni, version française Benjamin Mallet)

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